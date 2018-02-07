Белый дом приветствует достигнутое в конгрессе соглашение по бюджету

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация США приветствует достигнутое в конгрессе соглашение по бюджету, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы приветствуем данное соглашение", — сказала она.

Сандерс также отметила, что эта сделка "позволяет повысить потолок госдолга до марта 2019 года".

Республиканцы и демократы ранее объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов. Предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года.