Белый дом приветствует достигнутое в конгрессе соглашение по бюджету

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация США приветствует достигнутое в конгрессе соглашение по бюджету, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс также отметила, что эта сделка "позволяет повысить потолок госдолга до марта 2019 года".
Республиканцы и демократы ранее объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов. Предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года.