В "Альтернативе для Германии" назвали будущую правящую коалицию катастрофой

БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Председатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен назвал коалиционный договор партийного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) катастрофой для страны и предсказал досрочные выборы.

В Берлине в среду прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства. По его итогам участники договорились о создании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов – всеми членами партии.

"Сегодняшнее соглашение – катастрофа для Германии… Это соглашение ускорит крах христианских демократов и социал-демократов и в то же время будет способствовать здоровому подъему АдГ", — заявил Мойтен РИА Новости.

По его мнению, соглашение было мотивировано желанием партий получить доступ к власти, а не реальным пониманием ситуации в стране.

"Целесообразно ожидать досрочных выборов, так как эта безрадостная коалиция жадных до власти неудачников прекратит существование до 2021 года", — сказал Мойтен.