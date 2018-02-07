Установлен новый рекорд по "лайкам" в Instagram

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пост американской модели Кайли Дженнер в Instagram стал самым популярным в истории соцсети, сообщает издание Variety.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 6, 2018 в 1:14 PST

В среду модель опубликовала фото своей дочери, родившейся 1 февраля. Менее чем за сутки пост собрал более 14 миллионов "лайков". Всего у Дженнер 103 миллиона подписчиков.

Двадцатилетняя модель Кайли Дженнер получила известность в связи с участием в телешоу "семейство Кардашьян". Она также вошла в десятку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей мира в возрасте до 30 лет, составленном журналом Forbes. В минувшее воскресенье модель сообщила о рождении дочери и призналась, что скрывала беременность от поклонников.

Все набравшие максимально количество "лайков" посты в Instagram связаны с рождением детей. Пост Дженнер обошел по популярности запись форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в ноябре прошлого года сфотографировался в роддоме после рождения ребенка. У этого фото футболиста 11,3 миллиона отметок "нравится".

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12, 2017 в 12:19 PST

На третьем месте по популярности оказалась запись певицы Бейонсе, которая в феврале 2017 года сообщила, что ждет двойню. Она собрала 11,2 миллиона "лайков".