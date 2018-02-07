Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы приостановлены

МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы приостановлены на неопределенный срок из-за разногласий по дате проведения президентских выборов, заявил в среду президент Доминиканы, где шел диалог, Данило Медина.

"Диалог прерван на неопределенный срок, хотя президент Николас Мадуро мне заявил о своем желании продолжать его", — заявил Медина, выступление которого транслировалось местным телевидением.

По словам Медины, в ходе переговоров были обозначены несколько дат выборов. Оппозиция настаивала на 10 июня, а правительство – на 8 марта. В итоге сначала удалось договориться о 22 апреля, однако, по словам Медины, оппозиция "не поняла", что должна была подписать документ накануне и взяла дополнительное время на обсуждение. В итоге эта дата осталась лишь в проекте документа, потому что он так и не был пока подписан делегацией противников Мадуро.

Ранее оппозиция Венесуэлы заявила, что не будет подписывать "недостойное" соглашение с властями о нормализации ситуации в стране. По словам представителя оппозиции на переговорах Хулио Борхеса, их сторона не подписывала и не подпишет никакое соглашение, которое будет недостойным венесуэльского народа.

Накануне поздно вечером правительство Венесуэлы в одностороннем порядке подписало соглашение. Свои подписи под документом в прямом эфире местного телевидения поставили министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес и глава Национального учредительного собрания Делси Родригес после окончания очередного дня переговоров в Доминиканской республике. Со стороны оппозиции подпись на документе так и нет появилась.