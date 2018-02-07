Индонезийские живодеры убили орангутана, выстрелив в него 130 раз

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На острове Борнео живодеры крайне жестоким способом убили орангутана, пишет газета Jakarta Post.

Раненую обезьяну нашли в воскресенье неподалеку от национального парка Кутай в индонезийской части острова Борнео. Примата, который находился в критическом состоянии, доставили в больницу, где врачи 12 часов боролись за его жизнь. Однако все их усилия оказались безуспешны, и во вторник утром орангутан умер.

На теле животного нашли множество ранений от пуль, выпущенных из пневматического оружия, 74 из них — в голове. Обезьяну 19 раз ударили ножом и отрезали левую ногу.

"В его теле было 130 пуль. Такого большого количества мы еще никогда не находили", — заявил представитель организации "Центр по защите орангутанов".

Matan con más de 100 disparos a orangután en Indonesia https://t.co/PPHQBtWJ99 pic.twitter.com/az0mm57F16 — Reporteros Hoy (@reporteroshoy) 7 февраля 2018 г.

По его словам, с 2012 года на Борнео и Суматре зарегистрировали 25 случаев расстрела обезьян, но правоохранительные органы так и не арестовали ни одного подозреваемого.

Орангутаны находятся под угрозой вымирания: так, по данным природоохранной организации BOSF, их численность на Борнео за последние 12 лет сократилась вдвое, пишет издание.