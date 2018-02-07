США готовы обмениваться с Россией развединформацией по Афганистану

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Пентагон не исключил обмена развединформацией по Афганистану с РФ, Ираном и Пакистаном, заявил журналистам командующий воздушными силами НАТО в Афганистане Джеймс Хекер.

"Мы смотрим на Пакистан, Иран и Россию относительно того, можем ли мы найти какие-то общие позиции. Они понимают, что много наркотиков идет в эти страны. Иран зависит от воды, которая идет из Афганистана. Так что это общие позиции, которые мы можем рассмотреть. Как заявил президент (Дональд Трамп), мы оказываем давление с тем, чтобы региональные страны не помогали террористам, и продолжим его оказывать. Но если они нам хотят помочь, мы точно будем работать с ними и вместе делиться разведывательной информацией, чтобы избавиться от террористических сетей", — сказал Хекер.