NI рассказал, как США могут втянуть Россию в обмен ядерными ударами

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Вашингтоне неверно оценивают условия, при которых Россия способна первой применить ядерное оружие, что может повлечь за собой обмен ударами, пишет The National Interest.

Так, новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности, что, вероятно, представляет собой попытку администрации Трампа помешать России снизить порог применения оружия подобного рода. Однако в Вашингтоне, по всей видимости, не до конца понимают, при каких условиях Москва готова применить этот вид вооружения первой, считает автор.

В США, и в целом на Западе, часто подчеркивают, что российская сторона может в случае масштабного военного конфликта применить ядерный заряд малой мощности, чтобы "повысить ставки" для противника. Эту часть ядерной доктрины России оценивают как понижение порога применения оружия массового поражения. В реальности же многие не понимают, что представления Москвы о том, на каком этапе потенциальный конфликт может стать ядерным, отличается от представлений Вашингтона, говорится в статье.

В Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим, пишет автор. В таких условиях российское руководство может воспринять это как угрозу существованию государства и применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей. Стремление Вашингтона получить больше аналогичных ядерных зарядов направлено на то, чтобы предотвратить такой сценарий, показав готовность ударить в ответ.

Эти представления полностью оторваны от действительности, так как вряд ли Россия откажется от применения ядерного оружия в качестве последнего средства. Действуя подобным образом, США вряд ли смогут предотвратить новые ядерные удары, заключает автор.