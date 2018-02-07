В Армении врачи не смогли отличить чай от анализа мочи

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Директор больницы в городе Масис в Армении Нунэ Аванесян сдала в качестве анализа мочи чайную заварку и получила в ответ "результаты исследования", сообщает "Арменпресс".

"Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи — со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием", — рассказала она. При этом результаты "исследования" демонстрировали картину, схожую с наблюдаемой при пиелонефрите.

По словам Аванесян, нерадивым сотрудникам лаборатории неоднократно выносили предупреждения. Восемь из пятнадцати человек уже уволились, пояснила она.