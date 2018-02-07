США предъявили обвинения россиянину в сговоре для интернет-мошенничества

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Минюст США предъявил в среду обвинения гражданину РФ Андрею Новаку за соучастие в международном сговоре с целью интернет-мошенничества.

В заявлении на сайте ведомства Новак назван в числе 36 человек, которым вменяется в вину участие в международной группировки Infraud Organization, действия которой привели к хищениям свыше 530 миллионов долларов во всех американских штатах и других странах мира.

Помимо Новака в списке обвиняемых есть граждане Украины Святослав Бонадренко и Алексей Клименко, а также Владимир Чиочу из Молдавии. При этом подчеркивается, что 13 человек уже арестованы. Как указывается, это граждане США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.

Кроме того, в списке фигурируют граждане еще ряда государств, в частности, Египта, Бангладеш, Канады, Кот-д'Ивуар, Пакистана.

Также указывается, что Новаку предъявлены три дополнительных обвинения, связанные с осуществлением "15 или более хищений или несанкционированных проникновений в компьютерные системы".

Как отметили в минюсте, Infraud Organization была создана в 2010 году украинцем Бондаренко с целью приобретения потребительских товаров через интернет с использованием похищенных данных кредитных карт. Подчеркивается, что в данной структуре была четкая иерархия со своими "администраторами", "модераторами" и "ВИП-персонами". По данным ведомства, в марте 2017 года в организацию входили свыше 10 тысяч человек.

Указывается, что всего за семь лет члены Infraud Organization пытались похитить в общей сложности 2,2 миллиарда долларов, а реальные убытки от их действий составили 530 млн долларов. В минюсте США это назвали "одним из крупнейших сговоров с целью кибермошенничества".