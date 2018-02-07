Посольство России заявило о жестоком обращении с Левашовым в тюрьме в США

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Российское посольство назвало условия содержания российского программиста Петра Левашова в американской тюрьме негуманными.

Дипломаты посетили его в тюрьме "Бриджпорт" и отметили, что он сталкивается с дискриминацией и жестоким обращением. Самого Левашова в посольстве назвали "очередной жертвой "охоты" американских спецслужб за россиянами".

Условия содержания

Его поместили в одиночную камеру размерами два на два метра практически без освещения. Со стороны соседних помещений раздается шум. Вместо подушки и матраца россиянину выдали тонкую подстилку. По этим причинам Левашов не может нормально спать. Ему запретили разговаривать с другими заключенными, гулять на свежем воздухе и звонить родственникам в Россию, рассказали в посольстве.

Из-за негуманного обращения здоровье россиянина ухудшилось. Левашова осмотрел тюремный врач, но лекарства ему до сих пор не выдали.

"Посольство настоятельно призывает Государственный департамент совместно с Министерством юстиции США принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав российского гражданина, а также обеспечения надлежащих условий содержания П. Ю. Левашова в тюрьме, исключающих ущемление его человеческого достоинства", — говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство также потребовало предоставить ему необходимые лекарства.

В США Левашова подозревают в киберпреступлениях, причинении ущерба и краже личных данных. Его задержали в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Третьего октября Национальный суд согласился выдать программиста США. Защита обжаловала экстрадицию, однако суд подтвердил предыдущее решение. В прошлую пятницу Испания передала программиста.

В США считают, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

Позднее стало известно о заочном аресте Левашова в России за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.