Развязанная против России информационная война набирает обороты, заявил МИД

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Развязанная против России информационная война продолжает набирать обороты, теперь против Москвы готовится очередная провокация: определенные силы пытаются использовать алгоритм "российской угрозы" олимпийскому движению, заявили в среду в МИД РФ.
"Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в "срежиссированной" атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определенные силы вновь пытаются использовать алгоритм "российской угрозы" олимпийскому движению", — добавили в МИД РФ.