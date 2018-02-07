В МИД рассказали, кому выгодно нагнетать мнимую "российскую киберугрозу"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мнимую "российскую угрозу" в киберпространстве нагнетают страны, которые сами наращивают военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека, заявили в среду в МИД РФ.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ряде западных СМИ против Москвы готовится провокация, российская сторона будет бездоказательно обвинена в хакерских атаках на интернет-ресурсы Олимпийских игр в Южной Корее.

"Примечательно, что нагнетают мнимую "российскую угрозу" именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека. При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под ее прикрытием международных террористических и преступных группировок", — заявили в МИД РФ.

"Любые обвинения в адрес России в подрыве международной информационной безопасности выглядят вдвойне абсурдно, учитывая что именно наша страна уже более 20 лет выступает на международной арене с целым рядом конкретных, конструктивных предложений, которые реально укрепили бы МИБ (международную информационную безопасность), помогли бы миру справиться с угрозами в цифровой сфере", — подчеркнули в российском МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что "несмотря на все русофобские заходы", Россия неизменно заявляла о готовности сотрудничать в области МИБ "в прагматичном ключе с любым заинтересованным государством". "Российская Федерация готова помочь в расследовании кибернападений на любую пострадавшую страну – будь то преступления или любые другие инциденты, при условии, что речь идет о реальном сотрудничестве, а не о профанации", — заявили в МИД РФ.