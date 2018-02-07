США нанесли удары по базам боевиков на границе Афганистана и Таджикистана

ВАШИНГТОН, фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стратегические бомбардировщики США нанесли удары по базам талибов* и "Исламского движения Восточного Туркестана"* в Афганистане на границе с Таджикистаном и Китаем, заявил журналистам командующий воздушными силами НАТО в Афганистане Джеймс Хекер.

"На протяжении последней недели силы США провели воздушные операции против тренировочных баз "Талибана"* и "Исламского движения"* в провинции Бадахшан. Это помешало террористам планировать действия близ границы с Китаем и Таджикистаном", — заявил Хекер.

По его словам, были также уничтожены автомобили, украденные у афганских военных и переоборудованные в "движущиеся бомбы" для проведения терактов.

Для ударов использовались, в частности, стратегические бомбардировщики В-52 Sratofortress, уточнил Хекер. По его словам, использовался усовершенствованный боекомплект — бомбардировщик сбросил 24 высокоточных снаряда вместо обычных 16.

Всего коалиция США осуществляет около 25 вылетов в неделю, в то время как афганские силы — примерно вдвое больше, сказал американский генерал.

По его словам, удары собственно по уйгурскому "Исламскому движению Восточного Туркестана"*, базирующемуся в Китае, не проводились, речь идет о тренировочных лагерях, которые используются и этой группировкой, и талибами*.

Ранее сообщалось, что Белый дом на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. По словам источников, президент Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его словам, "проигрывают войну" в Афганистане и жаловался на союзников по НАТО.

*Террористическая организация, запрещенная в России