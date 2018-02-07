ВСУ обстреляли Докучаевск более 150 раз за полтора месяца, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Украинские силовики почти 150 раз обстреляли город Докучаевск из запрещенного Минскими соглашениями оружия с начала "новогоднего" перемирия в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Заявления украинской стороны о приверженности поддержанию перемирия, достигнутого в рамках минского переговорного процесса, а также заинтересованности в восстановлении инфраструктуры Донбасса не выдерживают критики – достаточно привести статистику обстрелов населенного пункта Докучаевск с начала "новогоднего" перемирия, вступившего в силу 23 декабря 2017 года. Суммарное количество выпущенных ВСУ в направлении города боеприпасов составляет 1148 единиц. Из них 144 – выпущено из запрещенного минскими договоренностями, неотведенного за соответствующие линии, вооружения", — заявил представитель ведомства.

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.