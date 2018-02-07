На Тайване произошло новое землетрясение магнитудой 6,1

ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Тайваня в среду вечером, сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

Подземные толчки зафиксированы в среду в 23:21 по местному времени (18.21 мск) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Жертвами землетрясения стали шесть человек, пострадали еще 260, 67 человек не выходят на связь и числятся пропавшими.