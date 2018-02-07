Министр обороны Украины заявил, что непричастен к "сдаче Крыма"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что не причастен к выводу украинских войск из Крыма в 2014 году. Об этом он заявил телеканалу "112 Украина".

Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал в Facebook копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха. Из этих документов следовало, что Полторак, занимавший должность командующего Нацгвардией, на одном из заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины в марте 2014 года предложил "с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма".

По словам Полторака, показания Тенюха говорят о том, что тот "был напуган" и "не понимал, где он находится", а его комментарий "вообще неадекватен".

"На момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии. <…> Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — подчеркнул он.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.