В Ираке впервые будут судить россиянку, обвиняемую в терроризме

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первое судебное заседание над россиянкой в Ираке по обвинению в незаконном пересечении иракской госграницы и участии в запрещенной на территории России и в ряде других стран террористической организации ИГ* состоится 15 февраля, сообщил член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В среду Сабсаби доставил из Багдада в Москву и передал родной бабушке годовалую Халимат Абдуллаеву, которую после смерти отца, примкнувшего к ИГ*, и безвестной пропажи матери в Ираке удочерила арабская семья.

"Наша первоочередная задача сегодня – быстрее вернуть из Ирака наших маленьких граждан в Россию, потому что взрослые женщины, уже не говоря о мужчинах, должны предстать перед иракским судом по двум статьям. Первая статья – это незаконное пересечение госграницы Республики Ирак, вторая – участие в запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ*. 15 февраля состоится первый суд над гражданкой России, уроженкой Дагестана. Будем следить за ходом суда", — сказал журналистам Сабсаби.

По его данным, в ближайшее время перед иракским судом по указанным статьям должны предстать 36 граждан России.

"Есть еще одна группа россиян, которая находится в руках неофициальных властей Ирака – у так называемого формирования аль-Хашд Аш-Шааби, народного ополчения. Мы знаем, где они, держим руку на пульсе и делаем все, чтобы они быстрее были переданы официальным иракским властям, которые также предпринимают меры по изъятию наших граждан", — добавил Сабсаби.

"Судебная система Ирака, МИД Ирака в сотрудничестве с российским МИД, нашим посольством в Багдаде делают все, чтобы закрыть эту тему. Конечно, это вопрос не месяца, а скорее всего, нескольких лет", — пояснил сенатор.

В начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.