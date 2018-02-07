"Отцы и дети": Уилл Смит "потроллил" своего сына в Instagram

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Уилл Смит опубликовал в Instagram пародию на клип своего сына Джейдена. В ролике актер подшутил над яркими моментами из видео на песню Icon.

Публикация от Will Smith (@willsmith) Фев 6, 2018 в 7:16 PST

Актер скопировал образ Джейдена – обмотал вокруг шеи золотую цепь, перекрасил волосы и попытался повторить танцевальные движения из клипа.

В конце ролика Смит-старший поздравил сына со 100 миллионами прослушиваний на Spotify.

"Это прекрасный подарок для родителя – иметь возможность восхищаться своими детьми. Продолжай в том же духе" — отметил он в подписи к видео.

Джейден Смит снимался с отцом в фильмах "В погоне за счастьем" и "После нашей эры". Помимо этого он сыграл еще в нескольких фильмах, однако сейчас занимается музыкой.