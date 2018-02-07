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Мэр Тбилиси рассказал, сколько заработал в 2017 году

18:2007.02.2018
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© AFP 2018 / VANO SHLAMOVКаха Каладзе. Архивное фотоКаха Каладзе. Архивное фото
© AFP 2018 / VANO SHLAMOV

ТБИЛИСИ, 7 фев – РИА Новости. Доходы бывшего футболиста, а ныне мэра Тбилиси Кахи Каладзе от предпринимательской деятельности за 2017 год превысили 650 тысяч евро, сообщает Sputnik Грузия.

Нино Бурджанадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Согласно имущественной декларации, Каладзе принадлежит 33% основанной на Украине компании "ЮКА". Эта компания и принесла градоначальнику за год доход в размере 470 тысяч долларов. Каладзе также является владельцем 50% компании "Нест груп", благодаря которой за 2017 год он заработал 280 тысяч евро.

Что касается его заработной платы, то на посту министра энергетики, который Каладзе занимал до июля 2017 года, его оклад в общей сложности составил 39 тысяч лари (около 15,7 тысячи долларов). После того, как 13 ноября он стал мэром, и до 31 января 2017 года, Каладзе заработал 5,1 тысячи лари (более 2 тысяч долларов).

Как сообщалось ранее, с тех пор, как в 2012 году Каладзе занял государственную должность, он отказался от зарплаты, и вся начисленная ему сумма уходит на благотворительность.

Однако, согласно декларации, на благотворительность он расходует гораздо больше. Как указано в документе, только за 2017 год на эти цели Каладзе потратил 350 тысяч лари (примерно 141 тысячу долларов).

В 2017 году Каладзе также получил 380 тысяч лари (более 153 тысяч долларов) от продажи автомобиля Mercedes Benz G63.

Мэр Тбилиси владеет несколькими квартирами и земельными участками в Грузии и на Украине. Кроме того, у Каладзе есть несколько дорогостоящих автомобилей, в том числе Ferrari и Mercedes, а также три мотоцикла Harley Davidson.

Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Каладзе родился 27 февраля 1978 года в городе Самтредия (регион Имерети). В бытность футболистом он выступал за "Динамо" Тбилиси, а затем перешел "Милан". Во время игры за итальянский клуб футболист был лицом Armani и Ferrari.
В 2010 году он перешел из "Милана" в другой итальянский футбольный клуб "Дженоа", где играл вплоть до завершения спортивной карьеры в 2012 году.

В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в одномандатном округе Самтредия, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны.
Каладзе женат на бывшей модели, дизайнере Ануки Арешидзе, у пары трое сыновей.

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