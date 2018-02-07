Адвокат: семья Бузины не рассчитывает на объективность судебного процесса

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Архивное фото

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Архивное фото

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Семья и защита убитого в Киеве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины не рассчитывает на объективность судебного процесса, заявил в среду представитель матери погибшего журналиста адвокат Ренат Кузьмин.

Ранее прокуратура Киева направила на рассмотрение Шевченковского районного суда Киева уголовное дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины. Предварительное заседание по этому делу запланировано на 9 февраля.

"Мы не питаем никаких иллюзий относительно чистоплотности действий ГПУ в предстоящем судебном процессе над предполагаемыми убийцами журналиста. С первого дня расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, прокуратурой при сборе доказательств были умышленно допущены грубейшие нарушения процессуального закона, что существенно затрудняет вынесение обвинительного приговора. Кузьмин также считает, что из материалов дела были похищены важные документы, включая протоколы допросов свидетелей, указывающих на совершение убийства не подозреваемыми, а другими лицами.

Также защитник заявил, что до настоящего времени организаторы и заказчики убийства не установлены, не смотря на то, что дело в их отношении выделено в отдельное производство.

Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.