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Формирование нового правительства ФРГ: Альянс Меркель и СДПГ договорились

18:1207.02.2018
(обновлено: 18:51 07.02.2018)
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Рейхстага. Архивное фотоЗдание Рейхстага. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов – всеми членами партии. Об этом заявила в Берлине действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Kay Nietfeld
При формировании нового кабмина ФРГ сохраняется интрига, считает эксперт
"Это были интенсивные переговоры в самом прямом смысле слова, но мы смогли достичь единства, даже если нам или нашим партнерам это было порой непросто. Но это того стоило", — сказала Меркель.

Она выразила уверенность, что соглашение может стать основанием для хорошего и стабильного правительства, а также планом работы для того, чтобы "вывести нашу экономику в будущее, сохранить конкурентоспособность экономики и усилить социальную сплоченность".

Канцлер добавила, что соглашение должно пройти утверждение в органах партий, в частности, на съезде ХДС.

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Промедление с Меркель подобно, или Коалиция как просроченный йогурт
Согласно коалиционному соглашению, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, должность канцлера в четвертый раз займет Ангела Меркель. ХДС получит пять министерских портфелей, в том числе в Минобороны и Минэкономики и энергетики, баварский ХСС сможет назначить глав Минэкономсотрудничества, Минтранса и МВД. Социал-демократы выдвинут вице-канцлера и руководителей шести министерств, в том числе МИД, Минфина, Минтруда и социальных вопросов, Минюста, Минсемьи, пожилых людей, женщин и молодежи, а также Минэкологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов. По данным Süddeutsche Zeitung, МИД возглавит Мартин Шульц, который уйдет с поста председателя СДПГ, а Минфин — бургомистр Гамбурга Олаф Шольц, который станет вице-канцлером.

Проект соглашения

Проект коалиционного договора содержит 177 страниц. В преамбуле говорится о том, что Германия "переживает новые политические времена и многочисленные вызовы, международные и национальные". Согласно тексту, гарантировать "в долгосрочной перспективе мир, безопасность и благополучие можно только с новым подъемом ЕС". Новое правительство обещает улучшить благосостояние граждан ФРГ, укрепить безопасность, стабильность и сплоченность общества, в том числе и на востоке страны, "особые вызовы в восточной Германии признаем как общегерманскую задачу", говорится в документе.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / Christof Stache
Новый кабмин ФРГ считает, что с Россией можно гарантировать мир в Европе
Отдельно упомянуто обеспечение равного доступа к образованию, стопроцентной занятости, совершенствование системы медицинского страхования и ухода, индексация пенсий и пособий. Подчеркивается необходимость перехода к цифровой экономике, а также к "лучшей организации и управлению миграцией и интеграцией прибывших в наше общество".

В документе указано, что в сотрудничестве с Россией можно гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств на основе принципов ОБСЕ, отмечен "большой потенциал для экономического обмена и сильный интерес к сотрудничеству в области гражданского общества". Отмена европейских санкций, наложенных на РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины, предусмотрена в обмен на реализацию минских соглашений, в Берлине традиционно заявляют о готовности обсуждать эту тему с европейскими партнерами. Правительство настаивает на выполнении минских соглашений "как Россией, так и Украиной".

Новое правительство ФРГ выступает за полную реализацию ядерного соглашения по Ирану, которым недовольна страна-участник США с тех пор, как пост президента занял Дональд Трамп. Немецкое коалиционное соглашение поддерживает снятие ограничений на экономическую деятельность Тегерана, а также за сохранение территориального суверенитета Сирии и Ирака, говорится в проекте.

Военные в Ираке. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Новое правительство ФРГ выступило за прекращение военной миссии в Ираке
В Берлине намерены проводить политику, направленную на сокращение вооружения и разоружение. Заявлено намерение прекратить военную миссию бундесвера в Ираке и сократить контингент в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во главе с США. Относительно отношений с Турцией в документе заявлено, что открытие новых глав в переговорах о вступлении в ЕС, а также либерализация визового режима и расширение таможенного союза могут произойти только после выполнения Анкарой необходимых критериев.

Процесс формирования кабмина

В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых СДПГ потерпела историческое поражение, получив лишь 20,5% голосов (153 места в парламенте). Консервативный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидировал с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Здание МИД ФРГ в Берлине. Архивное фото
© AFP 2018 / Johannes Eisele
СМИ рассказали, кто возглавит МИД, Минфин и Минтруд в новом кабмине ФРГ
Однако до сих пор сформировать правительство по итогам выборов не удалось. Переговоры о создании коалиции между альянсом ХДС/ХСС Меркель, Свободной демократической партией и "Зелеными" провалились в ноябре. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС, однако затем, на переговорах, организованных президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, была достигнута договоренность о проведении внеочередного съезда партии, который принял окончательное решение о вступлении социал-демократов в коалиционные переговоры.

Результаты, сформулированные в коалиционном соглашении, будут утверждены на съездах партий ХДС и ХСС, социал-демократы намерены опросить всех членов партии – всего более 440 тысяч человек. По предварительным оценкам, это может занять до месяца. Таким образом, правительство в ФРГ может быть сформировано в марте-апреле текущего года.

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