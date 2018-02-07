Россия надеется, что "дорожная карта" по Афганистану будет реализована

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва надеется, что предложенная Кабулом "дорожная карта" по урегулированию в Афганистане не останется только на бумаге и будет реализована, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Так называемая "дорожная карта" по запуску переговорного процесса властей Афганистана с талибами* была подготовлена афганским правительством и передана ранее Москве для изучения.

"Речь идет о Стратегическом плане по национальному примирению в Афганистане. Этот документ является, по сути, изложением программы правительства Исламской республики Афганистан по запуску и ведению мирного диалога с вооруженной оппозицией. Стратегия охватывает период до конца 2020 года без определения конкретных сроков начала переговоров с движением талибов*", — пояснил Кабулов.

"Хотел бы выразить надежду, что данный документ не останется на бумаге, а будет реализовываться на практике. В свете недавних заявлений руководства ИРА прогнозировать начало диалога между Кабулом и движением талибов* в ближайшем будущем не приходится", — подчеркнул он.



*Террористическая организация, запрещенная в России