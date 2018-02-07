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При формировании нового кабмина ФРГ сохраняется интрига, считает эксперт

17:3507.02.2018
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© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фотоЗдание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Kay Nietfeld

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Согласование коалиционного договора о формировании правительства в Германии не означает конец политической неопределенности в стране, члены партии-участницы коалиционных переговоров СДПГ могут проголосовать против решения руководства, считает заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований ИЕ РАН Владислав Белов.

Берлин. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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В ХСС подтвердили информацию о прорыве на переговорах по кабмину

В среду немецкие СМИ сообщили, что ведущим политическим силам Германии ХДС/ХСС и СДПГ удалось согласовать коалиционный договор и распределить министерские портфели в новом правительстве Германии. Выборы в парламент страны прошли еще в сентябре прошлого года, однако первая попытка ХДС/ХСС сформировать правительство с "Зелеными" и Свободной демократической партией провалилась. СДПГ, которая изначально исключала возможность формирования новой "большой" коалиции, согласилась в конце прошлого года на переговоры.

По имеющейся информации, СДПГ получит важные портфели министра иностранных дел и министра финансов. Ожидается, что МИД возглавит лидер партии Мартин Шульц, который при этом покинет этот партийный пост. До формирования правительства партиям теперь остается пройти последний этап — члены СДПГ должны дистанционно проголосовать за или против участия в коалиционном правительстве, результаты будут объявлены в начале марта.

"Вступай и отрицай"

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / Christof Stache
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По мнению Белова, шансы того, что члены СДПГ поддержат участие партии в коалиции, "небольшие", но все же они есть. Он напомнил, что на настоящий момент в партии состоят свыше 465 тысяч человек, имеющих право голоса в вопросе подтверждения решений, которые согласовало руководство. Из них более 24 тысяч человек вступили в партию в этом году под лозунгом "Вступай и отрицай" ("Tritt ein und sag nein").

"Сейчас идет достаточно наступательная, жесткая кампания под руководством союза молодых социалистов против утверждения этого коалиционного договора. Поэтому начало марта нам может принести сюрприз, коалиционный договор не будет подтвержден. Это будет означать или правительство меньшинства ХДС/ХСС или новые выборы, что никто в Германии не хочет", — заявил эксперт РИА Новости.

Однако бизнес в такой ситуации выступит за слабое правительство меньшинства, как и общественность, "потому что еще на полгода отодвигать эту неясную ситуацию – это означает нехорошую политическую паузу в отношениях с Евросоюзом". "В этом плане слабое коалиционное правительство лучше досрочных выборов", — заявил Белов.

Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шульц возглавит МИД в новом кабмине Германии, сообщили СМИ
Но более вероятным сценарием эксперт считает повторение ситуации 21 января, когда съезд СДПГ одобрил начало переговоров о коалиции с минимальным перевесом на фоне жесткой критики со стороны партийцев, выступавших против участия в коалиции. "Думаю, ситуация будет такая же, как 21 января, когда съезд с минимальным перевесом подтвердил планы партии о проведении этих коалиционных переговоров", — заявил он.

Если же коалиционное правительство будет сформировано, то оно будет нестабильным, считает собеседник агентства. "Если коалиционное правительство состоится, оно будет нестабильным, потому что тот знаменатель, который достигнут в переговорах, он состоит из компромиссов. Политика компромиссов не самая стабильная и надежная", — отметил он.

Кроме того, разворачивающаяся вокруг СДПГ ситуация грозит партии углублением кризиса. "Рейтинг партии снизился до минимального, до 16-17%, партия находится в состоянии кризиса. Молодые социалисты выступают жестко против договора", — пояснил Белов.

Поступательно, но с оговорками

Отношения Германии с Россией в случае формирования правительства ХДС/ХСС и СДПГ не претерпят серьезных изменений, считает эксперт.

"Россия в рамках коалиционных переговоров не играла какой-либо значимой роли, речь шла о Европе, о (президенте Франции Эммануэле) Макроне, его планах реформирования Евросоюза", — заявил Белов.

Здание МИД ФРГ в Берлине. Архивное фото
© AFP 2018 / Johannes Eisele
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По его словам, о планах политики в отношении РФ можно судить по программным выборным документам партий, обнародованным в преддверии парламентских выборов сентября 2017 года. ХДС/ХСС, по его словам, выступает за "продолжение жесткого курса в отношении России в контексте минских соглашений, конфликта на востоке (Украины) и ситуации вокруг Крыма". "Это означает продление санкций в случае неуспеха в выполнении минских соглашений, понятно, что при нынешнем правительстве и президенте Украины минские соглашения продвигаться не будут. Это означает жесткую позицию в отношении санкций", — пояснил эксперт.

СДПГ, продолжает он, более тесно увязывает санкции с выполнением минских соглашений, говорит о необходимости смягчения санкционного режима.

"Меркель четко говорит, что отношения должны развиваться, и через запятую оговорки, которые есть в предвыборной программе относительно Украины. Поэтому мой прогноз – отношения будут развиваться дальше. Санкционный режим будет сохраняться", — прогнозирует эксперт.

Лидер СДПГ Мартин Шульц на съезде СДПГ в Берлине. Архивное фото
© AFP 2018 / John MacDougall
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Он также добавил, что "больше проблем", нежели европейские санкции, приносят новые американские санкции, которые Вашингтон планирует принять. "Наши отношения в энергетике будут в существенной степени испытывать негативное влияние именно американского, а не европейского санкционного режима. Европейский санкционный режим ясен, понятно, какие там правила игры, американские абсолютно непонятны, много переменных. (Европейские) компании, возможно, будут более осторожно относиться к заключению сделок с компаниями, имеющими прямое или самое косвенное отношение к энергетическому сектору", — пояснил он.

В остальном эксперт отмечает позитивную динамику отношений РФ и ФРГ, в частности в сотрудничестве в научно-технической сфере, молодежных, культурных обменах. Кроме того, в 2017 году был отмечен рост взаимной торговли, также растут прямые инвестиции.

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Поэтому последний опрос декабря 2017 года, проведенный российско-германской торговой палатой, показывает явный оптимизм немецких компаний, сократилось их число, но остающиеся примерно 5 тысяч компаний – это крупнейшее бизнес-сообщество, поэтому вне зависимости от того, будет ли (министр иностранных дел) Шульц или (представитель СДПГ Зигмар) Габриэль, отношения будут развиваться поступательно в условиях сохранения жесткой позиции по востоку Украины и Крыму", — заявил Белов.

Ось Берлин-Париж

Партия СДПГ в ходе коалиционных переговоров неоднократно делала акцент на необходимости придать импульс развитию ЕС. С учетом того, что пост министра иностранных дел, а также важный для взаимодействия со странами Еврозоны пост министра финансов достанется СДПГ, наблюдатели прогнозируют возможные изменения политики Берлина в отношениях с Евросоюзом.

Военные в Ираке. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
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По мнению Белова, политика нового правительства не будет "другой", но она будет развиваться в контексте взаимодействия с Францией и президентом Макроном.

"Он предложил далеко идущую программу реформ, она во многом совпадает с представлениями Шульца. Было такое популистское заявление о необходимости реформирования ЕС к 2025 году. Понятно, что это заявление было чисто политическим. Думаю, будет дальше идти укрепление оси Берлин-Париж", — заявил эксперт.

Аналогичный прогноз он делает и относительно взаимодействия ФРГ с Еврозоной в случае прихода в министерство финансов представителя СДПГ, который сменит "ветерана" ХДС Вольфганга Шойбле.

"Можно говорить, что это будет менее жесткий человек, он или она, по отношению к Шойбле. Он был наиболее ярким представителем теории и политики жесткой бюджетной экономики, необходимости сохранения маастрихтских критериев (определяют целевые показатели бюджетной стабильности в еврозоне — ред.) любой ценой. Думаю, здесь возможно смягчение, но опять же в контексте взаимодействия с Макроном и его планами реформирования", — заявил эксперт.

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