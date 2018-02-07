Южная Корея временно сняла часть санкций с КНДР

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Южная Корея готова помочь с решением вопроса северокорейских артистов, которые прибыли на требующем дозаправке судне "Мангёнбон-92" для участия в торжествах по случаю Олимпиады в Пхёнчхане, но сделать это, не нарушая действующих санкций, сообщил в среду РИА Новости посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

Во вторник судно прибыло в южнокорейский порт Мукхо, на его борту находятся 140 музыкантов оркестра "Самджиён". Гастроли оркестра в Южной Корее пройдут в связи с участием северокорейских спортсменов в Олимпиаде.

Необходимость дозаправки возникла в связи с тем, что музыканты во время гастролей будут проживать на борту судна. Чтобы разрешить приезд музыкантов, Южной Корее пришлось временно снять режим санкций против КНДР, которые запрещают северокорейским судам заходить в южнокорейские порты.

"Принципиальная официальная позиция Сеула состоит в том, чтобы оказать максимальное содействие артистам (в сложившейся ситуации — ред.). Но сделать это так, чтобы не обойти санкции", — сказал дипломат в среду. При этом посол отметил, что не может вдаваться в детали.

Вопрос о дозаправке судна может стать новым камнем преткновения для гастролей музыкантов, так как он затрагивает санкции Совета Безопасности ООН, принятые в декабре 2017 года, которые ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР 500 тысячами баррелей в год.