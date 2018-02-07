СМИ пишут о первой лошади-поводыре в Британии для тех, кто боится собак

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американская мини-лошадь по кличке Дигби впервые в Великобритании станет поводырем для слепого мужчины, который боится собак, пишет издание Mashable.

По данным издания, потерявший зрение Мохаммед Салим Пател работает журналистом Би-би-си в городе Солфорд. Мужчина боится собак.

"На данный момент я очень зависим от людей… Мне помогает работник, который заезжает за мной, отвозит домой и помогает мне всё время работы в офисе. Дигби бы очень выручил со всем этим", — заявил Пател.

Он также отметил, что впервые встретился с жеребенком в прошлом году и с тех пор постоянно думал о нем. Сообщается, что окончательно Дигби переедет в миниатюрную конюшню в саду Патела, когда достигнет возраста двух лет. Сейчас лошадке всего восемь месяцев.

Дрессировкой лошади занимается специалист Кэти Смит. Всего она дрессирует восемь миниатюрных лошадей в своей конюшне в городе Норталлертон. Ее лошади работают в домах престарелых и инвалидов и помогают людям с физическими недостатками и психологическими проблемами. Однажды дрессировщица услышала о том, что в США существуют программы с животными-поводырями для людей с кинофобией или аллергией, и вдохновилась этой идеей.

Смит рассказала, что американские мини-лошади по темпераменту похожи на собак, очень любят людей и всегда хотят быть рядом с ними. Они доживают до 45 лет и могут стать настоящими друзьями на всю жизнь. Это является преимуществом перед собаками, которые живут гораздо меньше. Частый уход собак из жизни может вызвать чувство потери у инвалидов, которые не могут обойтись без помощников в своей повседневной жизни. К тому же, "они могут возить на себе ваши сумки с покупками", отметила Смит.