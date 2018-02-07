Россия направила Монако запрос о выдаче экс-главы Инвестторгбанка

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила Монако запрос об экстрадиции бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова, которого в России ищут за мошенничество, сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос РИА Новости.

"Генеральной прокуратурой 21 ноября 2017 года направлен запрос о выдаче Владимира Гудкова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по дипломатическим каналам в дирекцию юридических служб Княжества Монако", — говорится в ответе пресс-службы.

Ответ на запрос пока не получен. Расследует уголовное дело главное следственное управление московской полиции.

В середине января газета "Коммерсант" сообщила о задержании беглого банкира в Монако, куда он, по данным издания, переехал два года назад, незадолго до возбуждения уголовного дела в России.

По мнению следствия, незадолго до начала санации банка он похитил из кредитного учреждения более 7 миллиардов рублей, отмечает газета.