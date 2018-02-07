Европарламент отклонил создание общеевропейского избирательного списка

БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал против учреждения общеевропейского избирательного списка.

Это решение поддержала крупнейшая фракция ассамблеи – Европейской народной партии (ЕНП).

"Большинство депутатов не поддержали предложение", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕНП.

Бывший еврокомиссар, а ныне парламентарий Данута Хюбнер, подготовившая проект решения, предложила после выхода Великобритании из ЕС выделить 27 депутатских мандатов в так называемый общеевропейский список в дополнение к национальному — на выборах в ЕП.

Очередные выборы в институт представительной власти ЕС намечены на 23-26 мая 2019 года.