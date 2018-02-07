МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Военный парад, планируемый к проведению в Соединенных Штатах 4 июля, можно рассматривать как средство подготовки американского общества к большой войне и наглядный отчет военно-промышленного комплекса (ВПК) перед конгрессом и налогоплательщиками, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее представитель Белого дома заявил, что по требованию президента США Дональда Трампа Пентагон изучает возможность проведения военных парадов. По его словам, "президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы страна была в безопасности", и "поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность".

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников из администрации президента США, планирование военного парада началось несколько недель назад и в нем принимает участие шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

"Не нужно забывать, что в целом риторика войны и вероятность большой войны, которую развяжет Америка, сегодня достаточно высока. Для того, чтобы найти поддержку в этой войне, необходима милитаризация сознания населения. Вот этим президент США Трамп занимается", — заявил РИА Новости в среду Ивашов.

По его словам, и в Корее, и на Ближнем Востоке США демонстрировали готовность воевать. "Тот же Трамп и удары по сирийской авиабазе Шайрат наносил, и авианосные группы к Корее отправлял, и так далее. Так что сегодня вероятность войны, и это признал бывший министр обороны США Уильям Перри, находившийся на днях в Москве, высока — риск выше, чем в годы "холодной войны". Нам это нужно учитывать", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, в США вновь занялись военно-патриотическим воспитанием не только военнослужащих, но и всех граждан.

"До Второй мировой войны и после нее военно-патриотическому воспитанию там уделялось достаточно много внимания. Мы помним, что, например, президенты США выезжали в морской порт и героически погибших военнослужащих встречали, говорили речи перед гробами, покрытыми звездно-полосатыми флагами. У них большое внимание уделяли Арлингтонскому национальному кладбищу, где похоронены и генералы, и рядовые — в равном положении. А в последние годы президенты Билл Клинтон, Барак Обама особенно, они вопросам военно-патриотического воспитания населения внимания не уделяли", — констатировал Ивашов.

Он полагает, что "Трампа впечатлил, прежде всего, не парад во Франции, а советские и российские военные парады, поэтому он сейчас ищет и пути повышения своего авторитета, и пути сплочения американской нации".

"Участие в параде боевой техники будет неким отчетом оборонно-промышленного комплекса, что деньги тратятся не просто — на производство чего-то непонятного", — отметил генерал.

Оборонные бюджеты, по его словам, проходят сложный путь в конгрессе США. "Да, сейчас проголосовали едва ли не единогласно за увеличение военного бюджета более чем на 60 миллиардов долларов. Но когда идет распределение этих средств по видам вооруженных сил, особенно по видам техники, много критики звучит в адрес оборонного комплекса: он якобы серьезно завышает цену, недоброкачественную технику поставляет армии и флоту. Так что парад — это демонстрация того, что у них есть", — добавил президент Академии геополитических проблем.

Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2017 году заявил, что был впечатлен парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии и хочет организовать нечто подобное в Вашингтоне в День независимости США 4 июля.

В Соединенных Штатах часто проводятся гражданские парады с участием военнослужащих, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.