Лавров предположил, к чему приведет развал СВПД по Ирану

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы чреват трудно предсказуемыми последствиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.