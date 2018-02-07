Лавров предположил, к чему приведет развал СВПД по Ирану

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы чреват трудно предсказуемыми последствиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем настаивать, чтобы все стороны добросовестно выполняли Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, развал этого договора чреват очень нехорошими и трудно предсказуемыми последствиями для всей системы нераспространения оружия массового уничтожения, для всей системы мирового порядка", — сказал Лавров, выступая на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России" в Сочи.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.