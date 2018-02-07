Россия готова договариваться с США о сохранении ДРСМД в полном объеме

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в полном объеме, готова договариваться с США по этому поводу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"В полном объеме мы выполняем свои обязательства по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений. Ведем диалог с США по снятию некоторых вопросов, которые возникают в процессе выполнения своих обязательств американской стороной", — заявил Лавров на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".

"И в полном объеме мы хотим сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности, сохранить его в жизнеспособном состоянии", — продолжил министр.

Он отметил, что Москва готова объяснять и договариваться о том, как договор по РСМД будет сохранен в жизнеспособном состоянии при понимании того, что "очень серьезные и конкретные претензии к американской стороне… тоже будут встречены американцами как предложение к снятию озабоченности".

"Повторю — диалог у нас этот будет развиваться", — добавил глава МИД.