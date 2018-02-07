Напавший с ножом на прохожих в Турку рассказал, что "мстил за Сирию"

ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев — РИА Новости. Главный подозреваемый в нападении с ножом в финском Турку в августе 2017 года марокканец Абдеррахман Буанан своим основным мотивом преступления назвал месть западной коалиции за атаки на сирийский город Ракка, рассказали на пресс-конференции в среду представители криминальной полиции Финляндии.
В мобильном телефоне Буанана были обнаружены материалы, связанные с ИГ*, подозреваемый действовал в одиночку, все жертвы были выбраны случайно, уточнил Тёйрас.
Нападение с ножом произошло 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Главным подозреваемым является гражданин Марокко, 1994 года рождения, Абдеррахман Буанан. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.
* Запрещенная в России террористическая организация
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