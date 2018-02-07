Напавший с ножом на прохожих в Турку рассказал, что "мстил за Сирию"

Полиция и спасатели на месте происшествия в городе Турку, Финляндия. 18 августа 2018

Полиция и спасатели на месте происшествия в городе Турку, Финляндия. 18 августа 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев — РИА Новости. Главный подозреваемый в нападении с ножом в финском Турку в августе 2017 года марокканец Абдеррахман Буанан своим основным мотивом преступления назвал месть западной коалиции за атаки на сирийский город Ракка, рассказали на пресс-конференции в среду представители криминальной полиции Финляндии.

"Нападавший радикализировался за три месяца до нападения. Основным мотивом стала месть за действия войск западной коалиции в Ракке. Предположение, что мотивом был отказ в предоставлении убежища, оказалось неверным. Также неоднократно подозреваемый упоминал о несправедливости в отношении ислама", — рассказал представитель следствия Олли Тёйрас (Olli Töyräs).

В мобильном телефоне Буанана были обнаружены материалы, связанные с ИГ*, подозреваемый действовал в одиночку, все жертвы были выбраны случайно, уточнил Тёйрас.

"Расследование дела завершено. Оно передано в суд. В материалах более 1,4 тысячи страниц. Точные даты рассмотрения в суде пока не известны", — уточнил представитель следствия.

Нападение с ножом произошло 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Главным подозреваемым является гражданин Марокко, 1994 года рождения, Абдеррахман Буанан. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.

* Запрещенная в России террористическая организация

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