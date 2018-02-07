Россия призывает США повлиять на Украину, заявил Лавров

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Москва призывает США и другие страны убедить Киев выполнять свои обязательства по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также побуждаем европейцев – Францию, Германию как соавторов минских договоренностей — к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств", — сказал он, выступая на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".