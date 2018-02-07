В Турции заявили о выполнении всех требований для безвизового режима с ЕС

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Анкара выполнила все необходимые условия в рамках процесса упрощения визового режима с ЕС и рассчитывает на положительное решение Еврокомиссии (ЕК), заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

"Мы выполнили все 72 критерия по переходу на безвизовый режим с ЕС, работа над этим вопросом завершена и ее итоги будут на днях представлены в Еврокомиссию. Ожидаем, что наши граждане будут освобождены от виз при посещении ЕС. Это придаст новый импульс нашим отношениям", — сказал Калын на пресс-конференции в Анкаре.

ЕС и Турция в марте 2016 года согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, по условиям которого Евросоюз выразил готовность уже летом 2016 года ввести для турецких граждан безвизовый режим при выполнении Турцией соответствующих условий. С тех пор ЕК подготовила несколько докладов о прогрессе в ходе отмены виз для Турции, где неизменно значились пять условий, которые Анкаре все еще предстоит выполнить. В их числе упоминалось внесение изменений в антитеррористическое законодательство Турции.

Это условие стало главным камнем преткновения: турки наотрез отказались обсуждать эту возможность, указывая на соображения национальной безопасности. При этом президент Турции Тайип Эрдоган грозил ЕС отказом от миграционного соглашения, если гражданам его страны не предоставят безвизовый режим.