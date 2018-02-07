В Турции более 60 человек осудили пожизненно по делу о попытке переворота

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 64 преподавателей и курсантов военного училища сухопутных войск за участие в попытке госпереворота в июле 2016 года, передает в среду телеканал NTV.

Отмечается, что суд Анкары оправдал 100 человек, проходящих по этому делу. Восемь преподавателей и 156 курсантов обвинялись в том, что они прибыли на вертолетах к зданию генштаба ВС Турции в Анкаре и приняли участие в попытке переворота.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.