СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Находящиеся в Крыму члены немецкой делегации считают заявление посла Украины в Германии о воспитательной с руководством фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии неприемлемы.

"Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии", — привел слова парламентария депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Немецкий депутат отметил, что члены делегации — "граждане свободной Германии, депутаты и имеют право ехать туда, куда считают нужным", — привел слова немецкого парламентария Гемпель.

Находящиеся в Крыму депутаты сообщили, что знают о том, что украинский посол пригласил членов фракции в Киев. Со своей стороны они заявили, что в Крыму они находятся с целью изучить реальное состояние дел на полуострове и рассказать об этом членам своей партии, так как информация в европейских медиа об этом крайне неправдива.

В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. Украинская прокуратура возбудила дело из-за этой поездки.Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом в субботу и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

На Украине против депутатов возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что провел "воспитательную беседу" и "вправил мозги" руководству фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии из-за визита немецких депутатов в Крым.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за такое решение. Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров.

Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

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