В ЛНР сообщили о прибытии к силовикам инструкторов из Канады

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (55)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 7 фев — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие на подконтрольную Киеву территорию Донбасса офицеров-инструкторов из Канады, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Мироновский нами отмечено прибытие группы иностранных офицеров-инструкторов. По предварительной информации, наемники прибыли из Канады для выполнения специальных задач на линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции, в районе Мироновского выявлены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".