Новый кабмин ФРГ выступает за полную реализацию соглашения по Ирану

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Новое правительство ФРГ выступает за полную реализацию соглашения по Ирану, снятие ограничений на экономическую деятельность Тегерана, говорится в обновленном проекте коалиционного соглашения, который предоставил в среду Союз иностранной прессы.
"Мы выступаем за то, чтобы соглашение по иранской ядерной программе было сохранено и полностью реализовано. Это включает в себя в том числе строгое соблюдение ядерно-технических условий, а также устранения конкретных препятствий, которые ограничивают экономическую активность Ирана", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Подчеркивается, что роль Ирана на Ближнем и Среднем Востоке "остается проблематичной".
Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение, призывает пересмотреть и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.