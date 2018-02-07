Новый кабмин ФРГ выступает за полную реализацию соглашения по Ирану

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Новое правительство ФРГ выступает за полную реализацию соглашения по Ирану, снятие ограничений на экономическую деятельность Тегерана, говорится в обновленном проекте коалиционного соглашения, который предоставил в среду Союз иностранной прессы.

Ранее в среду СМИ сообщили, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось согласовать коалиционный договор и распределить министерские портфели в новом правительстве Германии.

"Мы выступаем за то, чтобы соглашение по иранской ядерной программе было сохранено и полностью реализовано. Это включает в себя в том числе строгое соблюдение ядерно-технических условий, а также устранения конкретных препятствий, которые ограничивают экономическую активность Ирана", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Подчеркивается, что роль Ирана на Ближнем и Среднем Востоке "остается проблематичной".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение, призывает пересмотреть и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.