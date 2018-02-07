Новый кабмин ФРГ считает, что с Россией можно гарантировать мир в Европе

БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Новое правительство ФРГ считает, что в сотрудничестве с Россией можно гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств на основе принципов ОБСЕ, говорится в обновленном проекте коалиционного соглашения, который предоставил в среду Союз иностранной прессы.

"Россия — наш самый большой европейский сосед, с которым мы хотим гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств только на основе принципов ОБСЕ. Существует большой потенциал для экономического обмена и сильный интерес к сотрудничеству в области гражданского общества", — говорится в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.