Новое правительство ФРГ выступило за прекращение военной миссии в Ираке

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Новое правительство ФРГ выступает за прекращение военной миссии в Ираке и сокращение контингента в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) во главе с США, говорится в обновленном проекте коалиционного соглашения, который предоставил в среду Союз иностранной прессы.

"Миссия бундесвера в северном Ираке была успешной, там удалось оттеснить "Исламское государство"* военными средствами. Поэтому мы можем… завершить инструкторскую миссию в Северном Ираке", — говорится в документе, который находится в распоряжении РИА Новости.

"Численность контингента в рамках мандата миссии по борьбе с ИГ* для поддержки наших союзников, прежде всего Франции, может быть в значительной степени сокращена. Следующим шагом мы хотим развивать нашу работу в рамках данного мандата в области полноценной стабилизации и последовательной борьбы с террором ИГ* прежде всего с помощью capacity building (наращивания потенциала — ред)" – отмечается в проекте коалиционного соглашения.

*Террористическая организация, запрещенная в России