В Киеве военные пенсионеры вышли на митинг и требуют повышения пенсий

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Порядка 400 военных пенсионеров проводят у стен Верховной рады Украины митинг с требованием повышения пенсий, передает агентство "Укринформ".

Сообщается, что митингующие заполнили почти всю площадь напротив украинского парламента, организаторы мероприятия выступают перед собравшимися.

По данным агентства, участники акции держат флаги организаций и объединений военных пенсионеров, а также плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров".

Сообщается, что усилена охрана здания Рады, всего к охране правопорядка по периметру здания привлечены порядка 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

В среду запланировано заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны, в котором ожидается участие министра обороны Степана Полторака и министра социальной политики Андрея Ревы. На заседании комитета будет рассматриваться вопрос пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.