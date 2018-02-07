Корсиканские депутаты отказались пообедать с Макроном

ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Корсиканские депутаты-националисты, заручившиеся на выборах поддержкой большинства избирателей, решили бойкотировать обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который запланирован на среду.

Макрон во вторник впервые прибыл на Корсику с момента своего избрания на пост президента. Вечером того же дня он провел встречу с лидером националистической партии "За Корсику" и председателем исполнительного совета острова Жилем Симеони и спикером Ассамблеи Корсики Жаном-Ги Таламони. После этой встречи корсиканцы заявили, что президент закрывает двери для диалога.

В среду график президента предусматривал обед в префектуре Бастии. Однако депутаты-националисты, в числе которых — Симеони и Таламони, решили не принимать участия в приеме.

По словам депутата Жан-Феликса Аквавивы, которые приводит телеканал CNews, "большинство не будет принимать участие в этом обеде из-за событий вчерашнего дня, … который был довольно жестким".

В декабре 2017 года националистическая коалиция "За Корсику" (Pe a Corsica) одержала решительную победу во втором туре региональных выборов. Таламони и его соратники борются за автономию Корсики от Франции. В числе наиболее приоритетных вопросов корсиканских лидеров: получение законодательных полномочий в экономической и социальной областях, признание корсиканского языка официальным, амнистия для борцов за независимость — членов Фронта национального освобождения Корсики (FNLC), некоторые из которых находятся в розыске или за решеткой.