ДНР передала Киеву 20 заключенных для отбывания наказания

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Киеву 20 заключенных для последующего отбывания наказания, всего переданы уже 186 заключенных, сообщается в среду на сайте украинского омбудсмена.

"Сегодня, 7 февраля 2018 года, еще было перемещено 20 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой ДНР и изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека Украины Валерия Лутковская уже в десятый раз участвовала в процессе перемещения осужденных, также участие приняли член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, депутат парламента Ирина Суслова и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В целом, по данным пресс-службы омбудсмена, из мест лишения свободы в Донбассе удалось переместить 186 человек.