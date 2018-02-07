Вице-главу Европарламента уволили за высказывание в адрес коллеги

БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Депутаты Европарламента на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге в среду большинством голосов проголосовали за лишение поста вице-председателя ассамблеи поляка Рышарда Чарнецкого (член правящей партии Польши "Право и справедливость") за допущенное им некорректное высказывание в адрес коллеги-европарламентария Розы Тун (член оппозиционной партии "Гражданская платформа").

За соответствующее предложение лидеров политических групп ассамблеи проголосовали 447 депутатов ЕП, против — 196. Данная процедура применяется ЕП впервые. Трансляцию голосования вела видео-служба Еврокомиссии.

В эфире немецко-французского телеканала Arte Тун обвинила правящую партию Польши в отходе от демократических принципов. В ответ на это Чарнецкий, комментируя высказывания Тун, заявил в интервью порталу niezalezna.pl, что "госпожа Тун выступила в роли доносителя на собственную страну". По словам депутата, "во время Второй мировой войны у нас были шмальцовники, а сегодня у нас есть Роза Тун и, к сожалению, она вписывается в определенную традицию". Высказывание затем было опубликовано в его блоге.

Словом "шмальцовник" (szmalcownik) называли, в частности, людей, которые во время Второй мировой войны шантажировали и требовали денег с евреев, прятавшихся от нацистов.