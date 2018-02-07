Украинцы выдают себя за геев и коммунистов ради убежища в Европе, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Граждане Украины получают убежище в европейских странах, выдавая себя за представителей сексуальных меньшинств и коммунистов, пишут "Вести".
В результате "популярной историей" среди украинцев, желающих покинуть родину, становятся вымышленные притеснения из-за сексуальной ориентации. Так, ради получения желаемого статуса некоторые из них находят себе фиктивных партнеров.
При этом, по его словам, в некоторых государствах легче получить подобный статус по политическим убеждениям. Так, после запрета коммунистической партии на Украине беженцам стало легче мигрировать в Испанию и Италию.
"Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами компартии, и железобетонно получите там статус", — заключил украинец.