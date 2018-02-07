ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев — РИА Новости. Посольство России выразило сожаление в связи с инициативой израильского парламентария признать голодомор геноцидом украинского народа и заявило, что подготовленный им законопроект искажает историю.

Депутат от партии "Кулану" Акрам Хасон предлагает коллегам по Кнессету объявить 6 декабря днем памяти жертв голодомора, а также предоставить министру образования и премьер-министру Израиля право назначать соответствующие церемонии.

"Достойно сожаления, что наши коллеги в Кнессете и, в частности, депутат Кнессета Хасон недавно подготовили законопроект об украинском голодоморе, который искажает историю. Мы настоятельно призываем компетентные израильские официальные лица, включая депутата Кнессета Хасона, более тщательно подходить к изучению исторических фактов", – сказано в реакции посольства.

Дипломаты отметили, что массовый голод начала 1930-х годов, вызванный засухой и последствиями принудительной коллективизации, охватил, помимо Украины, многие регионы России, Казахстана и Белоруссии, входивших тогда в состав Советского Союза, и унес жизни до восьми миллионов человек всех национальностей.

"Голод стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов, крупнейшей гуманитарной катастрофой страны. Поэтому попытки представить эти события как преднамеренную политику уничтожения украинской нации противоречат историческим фактам и является циничной спекуляцией на памяти миллионов жертв в политических целях", — заявило посольство.

С инициативой признания голодомора в украинской трактовке Хасон выступил после декабрьской поездки в Киев в составе делегации израильских парламентариев. Поскольку депутат представляет партию, входящую в состав правящей коалиции, его законопроект должен получить одобрение межминистерской комиссии прежде, чем поступить на обсуждение Кнессета.

Официальная позиция Израиля в отношении голодомора близка российской: здесь не считают голод 1930-х годов геноцидом украинцев и трактуют его как общую трагедию народов бывшего Советского Союза, говорили ранее РИА Новости израильские дипломаты.

Тему голодомора поднимал президент Украины Петр Порошенко на январской встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Порошенко, согласно сообщению его пресс-службы, тогда "привлек внимание собеседника к тому, что на Украине в 2018 году будет отмечаться 85-я годовщина голодомора, и отметил, что в стране ожидают признания Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа".