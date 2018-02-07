В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом договора об отводе сил

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (54)

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает наблюдателей ОБСЕ отреагировать на размещение техники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, что нарушает минские договоренности.

"Обращаю внимание руководства миссии ОБСЕ на очередные факты нарушения украинской стороной минских соглашений, касающихся отвода вооружений. Нашей разведкой вскрыты огневые позиции и районы скрытого размещения вооружения вооруженных сил Украины, применяемых при обстрелах территории республики", — сказал в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики размещают вооружение в районах, близких к линии соприкосновения.

"В районе населенного пункта Новопокровское, в 16 километрах до линии соприкосновения, выявлены две 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки " Гвоздика". На окраине населенного пункта Павлополь, в четырех километрах, размещён наблюдательный командный пункт гаубичной батареи и полностью подготовлен для боевой работы. В районе населенного пункта Опытное выявлены временные огневые позиции минометных батарей, с которых силовики осуществляют регулярные обстрелы", — добавил Басурин.

Кроме того, по его словам, разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения танковый батальон.