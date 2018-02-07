В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом договора об отводе сил

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает наблюдателей ОБСЕ отреагировать на размещение техники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, что нарушает минские договоренности.
"Обращаю внимание руководства миссии ОБСЕ на очередные факты нарушения украинской стороной минских соглашений, касающихся отвода вооружений. Нашей разведкой вскрыты огневые позиции и районы скрытого размещения вооружения вооруженных сил Украины, применяемых при обстрелах территории республики", — сказал в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, украинские силовики размещают вооружение в районах, близких к линии соприкосновения.
Кроме того, по его словам, разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения танковый батальон.