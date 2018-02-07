Режиссер Грымов призвал пожалеть Джима Керри после ухода из Facebooк

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американского актера Джима Керри, заявившего о своем уходе из Facebooк из-за "российского вмешательства", нужно не высмеивать, а просто пожалеть, так как актеры — легковозбудимые люди с тонкой душевной организацией, бурно реагирующие на "информационную смуту", считает режиссер Юрий Грымов.

Джим Керри заявил во вторник в своем Twitter, что он избавляется от акций Facebook и удаляет свою страницу из популярной социальной сети из-за "российского вмешательства" в выборы США. Он добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

Ранее Facebook пришел к выводу, что "российские действующие лица" стоят за примерно 80 тысячами записей в Facebook, которые могли прочесть до 126 миллионов жителей США. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".