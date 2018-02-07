Сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду в Южной Корее

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына включена в состав беспрецедентно представительной северокорейской делегации, которая примет участие в мероприятиях Олимпиады в Пхёнчхане, сообщило в Сеуле министерство по делам национального объединения Республики Корея.

По его данным, имя сестры северокорейского руководителя Ким Ё Чжон значится в списке делегации, переданной в среду КНДР Южной Корее.

Как сообщалось ранее, делегацию возглавит формальный глава северокорейского государства, председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

В Сеуле приветствовали решение о включении в состав делегации с Севера Ким Ё Чжон, которая выполняет обязанности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации. Как заявил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Ким Ый Гём, Южная Корея надеется, что делегация КНДР "отражает желание приветствовать зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане и также снять напряженность".

Политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона считает, что визит сестры Ким Чен Ына в Южную Корею станет определенным сигналом со стороны Пхеньяна. "То, что Ким Чен Ын включил в высокую делегацию свою сестру, направлено на то, чтобы продемонстрировать всему миру искренность в стремлении к улучшению отношений Юга и Севера, создать более отчетливое ощущение возможности межкорейского сотрудничества", — говорится в комментарии политолога, полученном РИА Новости. По его мнению, хотя делегацию возглавит Ким Ён Нам, реальное влияние на деятельность делегации будет оказывать Ким Ё Чжон.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из КНДР, а также в Южной Корее пройдут концерты северокорейских музыкантов, что стало возможным благодаря недавней договоренности двух корейских государств по улучшению отношений.