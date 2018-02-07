Сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду в Южной Корее

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына включена в состав беспрецедентно представительной северокорейской делегации, которая примет участие в мероприятиях Олимпиады в Пхёнчхане, сообщило в Сеуле министерство по делам национального объединения Республики Корея.
Как сообщалось ранее, делегацию возглавит формальный глава северокорейского государства, председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.
В Сеуле приветствовали решение о включении в состав делегации с Севера Ким Ё Чжон, которая выполняет обязанности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации. Как заявил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Ким Ый Гём, Южная Корея надеется, что делегация КНДР "отражает желание приветствовать зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане и также снять напряженность".
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из КНДР, а также в Южной Корее пройдут концерты северокорейских музыкантов, что стало возможным благодаря недавней договоренности двух корейских государств по улучшению отношений.