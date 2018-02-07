В ХСС подтвердили информацию о прорыве на переговорах по кабмину

БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Председатель земельной группы ХСС в бундестаге, который представляет баварскую партию на коалиционных переговорах с ХДС и социал-демократами (СДПГ) о формировании нового правительства ФРГ, Александер Добриндт подтвердил журналистам информацию о прорыве на переговорах.

Ранее немецкие СМИ, в частности, таблоид BILD сообщили, что партиям удалось согласовать коалиционный договор и распределить министерства.

"Вы видите, что мы довольны. Мы сказали, что сегодня ночью мы должны достичь прорыва… Это удалось. Пришло время, чтобы у нас возник шанс сформировать правительство Германии", — сказал Добриндт журналистам, выйдя из здания, где проходят переговоры.

Пресса с утра ожидает у входа итоговое заявление лидеров ХДС, ХСС и СДПГ.