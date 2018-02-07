Пранкер предложил Джиму Керри зарегистрироваться в российских соцсетях

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что поддерживает американского актера Джима Керри в желании уйти из Facebook и предлагает ему зарегистрироваться в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Ранее Керри написал в Twitter, что избавляется от акций Facebook и удаляет свою страницу из-за "российского вмешательства" в выборы. К твиту он добавил тэг "unfriendfacebook" ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.
"Полностью поддерживаю Джима Керри. Нечего делать в этом "неправильном" Facebook, что даже заразил актера паранойей. Пусть регистрируется в наших "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Оттуда точно никто не вмешается в американские выборы", — сказал Кузнецов.
В конгрессе США сейчас идет сразу несколько расследований по поводу "российского вмешательства" в выборы, на которых победил Дональд Трамп. В частности, предполагается, что это "вмешательство" могло происходить через популярные социальные сети. Facebook пришел к выводу, что "российские действующие лица" стоят за примерно 80 тысячами записей, которые могли прочесть до 126 миллионов американцев, но как это могло повлиять на выборы, в компании не говорят.
Россия неоднократно опровергала все эти обвинения, называя их голословными и отмечая, что никаких доказательств никто ни разу не представил.
Настоящий успех и первую мировую известность Джиму Керри принес фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", вышедший в 1993 году. Картина пользовалась большой популярностью у зрителей, кассовые сборы во многом превзошли бюджет.
Джеймс Юджин "Джим" Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете, провинция Онтарио, Канада. Его мать, в прошлом певица, была вынуждена посвятить себя дому и воспитанию детей. А отец работал бухгалтером, лелея мечту о славе саксофониста.
В 2003 году вышел фильм "Брюс Всемогущий", где Керри сыграл репортера Брюса Нолана, которого Бог наделил своей силой. Благодаря этой роли он был номинирован на премию MTV как лучший комедийный актёр и за лучший поцелуй (с Дженнифер Энистон).
В 2011 году на экраны вышла очередная комедия с участием Джима Керри под названием "Пингвины мистера Поппера", в которой актер исполнил роль бизнесмена Тома Поппера, ставшего обладателем шести пингвинов.
Знаменитый фильм "Маска" с Джимом Керри в главной роли, вышедший в 1994 году, стал мировым хитом и подарил восходящей звезде Голливуда большую известность. Партнершей Керри по съемочной площадке стала Камерон Диас, для которой эта роль была дебютной.
В 1998 году Джим Керри снялся в фильме "Шоу Трумана". Роль Трумана Бербэнка стала его первой трагической ролью. Критики высоко оценили эту работу. Картина собрала более $260 млн, а Керри получил $12 млн.
В 2004 году Джим Керри снялся в фантастической мелодраме "Вечное сияние чистого разума". Его партнершей по съемочной площадке в картине была Кейт Уинслет. Несмотря на проблемы с адаптацией сценария, актерам было разрешено импровизировать.
Джима Керри называют одним из самых лучших современных комедийных артистов. Занимая уникальную нишу в Голливуде, он уже много лет радует зрителей своей неподражаемой игрой, особой зрелищности которой придают его пластика и мимика.
В 2011 году Джим Керри получил премию Spike TV Guys Choice Awards. Он удостоился специальной награды под названием "Самый смешной ублюдок" (Funniest Motherf-ker). Почетные трофей представлял собой позолоченные оленьи рога.
Фильм "Брюс Всемогущий", в котором Джим Керри снялся вместе с Морганом Фрименом, стал не только самым кассовым фильмом Керри (актер получил за него $25 млн), но и одной из самых кассовых комедий – сборы картины составили $484 млн.
Фильм "Шоу Трумана" с Джимом Керри в главной роли получил три премии Британской академии, три премии "Золотой Глобус", в том числе за лучшую актерскую игру в драме (первый "Глобус" Керри). Также он получил премию MTV как лучший актер.
Своего героя, застенчивого служащего банка Стенли Ипкиса, в фильме "Маска" Джим Керри ассоциировал со своим отцом Перси. А яркий костюм, в котором щеголял его персонаж Маска, актер создал по образу костюма, созданного его матерью Кэтлин.
Благодаря полюбившейся публике картине "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Джим Керри получил свою первую награду MTV Movie Awards. Однако критикам фильм не понравился, а Керри они присудили "Золотую малину" как худшей новой звезде.
В 2013 году в прокат вышла картина "Невероятный Бёрт Уандерстоун", в которой Джим Керри сыграл антагониста Стива Грея, уличного фокусника. Прототипом Грея стал иллюзионист Крисс Энджел, выступавший консультантом во время съемок.
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