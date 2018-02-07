Пранкер предложил Джиму Керри зарегистрироваться в российских соцсетях

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что поддерживает американского актера Джима Керри в желании уйти из Facebook и предлагает ему зарегистрироваться в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ранее Керри написал в Twitter, что избавляется от акций Facebook и удаляет свою страницу из-за "российского вмешательства" в выборы. К твиту он добавил тэг "unfriendfacebook" ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

"Полностью поддерживаю Джима Керри. Нечего делать в этом "неправильном" Facebook, что даже заразил актера паранойей. Пусть регистрируется в наших "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Оттуда точно никто не вмешается в американские выборы", — сказал Кузнецов.

В конгрессе США сейчас идет сразу несколько расследований по поводу "российского вмешательства" в выборы, на которых победил Дональд Трамп. В частности, предполагается, что это "вмешательство" могло происходить через популярные социальные сети. Facebook пришел к выводу, что "российские действующие лица" стоят за примерно 80 тысячами записей, которые могли прочесть до 126 миллионов американцев, но как это могло повлиять на выборы, в компании не говорят.

Россия неоднократно опровергала все эти обвинения, называя их голословными и отмечая, что никаких доказательств никто ни разу не представил.